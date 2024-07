Ich zdaniem jest to przede wszystkim jawne założenie, że Rosji uda się „zniszczyć Ukrainę” do 2034 roku, co można uznać za swoistą obietnicę złożoną rosyjskiemu społeczeństwu, że Rosji uda się wygrać wojnę i osiągnąć swój cel, jakim jest zniszczenie ukraińskiej państwowości w ciągu dekady. Stwarza to sprzyjające warunki informacyjne i oczekiwania społeczne dla wojny, która będzie trwała kolejną dekadę, ale zakończy się „zwycięstwem” Rosji.

Zdaniem analityków instytutu taka interpretacja wypowiedzi Miedwiediewa neguje także oświadczenia Kremla o gotowości do negocjacji pokojowych z Ukrainą i podkreśla, że ​​jedynym rezultatem wojny, jakiego pragnie Kreml, jest całkowite zniszczenie państwa i narodu ukraińskiego

ISW przypomina, że ​​prezydent Putin starannie sformułował swoje cele samej wojny i zażądał wycofania wojsk ukraińskich z terytorium, nad którym siły rosyjskie nie kontrolują, jako warunku wstępnego jakichkolwiek negocjacji „pokojowych”.

„Ani Ukraina, ani Zachód nie mogą spodziewać się negocjacji z Rosją na rosyjskich warunkach, jeśli warunki Rosji opierają się na zniszczeniu Ukrainy i jej narodu w ciągu najbliższych dziesięciu lat” – zauważa ISW.

Rosja udaje starania o „normalizację stosunków z Zachodem”

ISW zauważa, że rosyjscy urzędnicy w dalszym ciągu wykorzystują jednak spotkania dyplomatyczne z państwami europejskimi, aby stworzyć wrażenie, że Rosja normalizuje stosunki z Zachodem i argumentują, że Zachód udziela Rosji ograniczonego wsparcia.