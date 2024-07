Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 869 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Holandia deklaruje, że chce przekazać Ukrainie myśliwce F-16 "tak szybko, jak to możliwe".

– Bez sensacji. Ale przyjemną niespodzianką było to, że wszyscy uczestnicy zgodzili się poprzeć w deklaracji frazę o „nieodwracalnej drodze Ukrainy do NATO”. W sprawie tego słowa „nieodwracalna” były nieporozumienia. Prezydent Biden jeszcze 8 lipca nie chciał, by było ono w dokumencie. Możliwe, że rosyjski atak na kijowski szpital dziecięcy sprawił, że zmienił zdanie – podsumowuje szef organizacji „Ukraina w NATO” Juryj Romaniuk.

Ukraina cały czas stoi w poczekalni

Większość ukraińskich polityków i analityków przyjęła tę decyzje sojuszu północnoatlantyckiego bez emocji. Od bukareszteńskiego szczytu NATO w 2008 roku Ukraina wciąż jest w poczekalni sojuszu i waszyngtońskie spotkanie tego nie zmieniło. – Co będzie się działo do ostatecznego przyjęcia Ukrainy, a to może nastąpić po dziesięcioleciach? – pyta Rachel Rizzo z Atlantic Council.

Czytaj więcej Polityka NATO obiecuje Ukrainie więcej broni i członkostwo w przyszłości Niebo nad Ukraina będzie bezpieczniejsze. NATO wysyła tam pięć dodatkowych baterii Patriot i myśliwce F-16. A analizą wojny zajmie się centrum w Bydgoszczy.

– W odróżnieniu od zeszłorocznego szczytu w Wilnie ten w Waszyngtonie był jednak dość efektywny, (…) choć jest za co go krytykować. Ale mimo wszystko nastąpiło znaczne zwiększenie wojskowej pomocy Ukrainie – podsumowuje z kolei ukraiński polityk Roman Bezsmiertnyj.