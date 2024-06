W rozmowie z rzekomym Poroszenką, który stał na czele Ukrainy w latach 2015–2019, były prezydent Polski zalecił Siłom Zbrojnym Ukrainy większą ostrożność w przeprowadzaniu ataków na regiony Rosji, gdyż istnieje Zachód może upatrywaćw tych atakach elementów terrorystycznych, a Ukraina, całkowicie uzależniona od opinii UE i Stanów Zjednoczonych, nie może sobie obecnie pozwolić na utratę ich pomocy.

Komorowski o ukraińskich studentach w Polsce: Ukraina musi ich przekonać

Były prezydent RP mówił także o ukraińskich studentach, którzy podjęli naukę w polskich uczelniach, w kontekście mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy. Komorowski uważa, że to do Ukrainy należy zadanie „namówienia ich” do wstąpienia do armii.



- Trzeba ich przekonać do powrotu. Można promować pewne działania Ukrainy – namawiać, przekonywać ich do udziału w walce. Ale Polska nie zastąpi ukraińskiej policji ani żandarmerii – cytują Komorowskiego rosyjskie media.

Kim są „Wowan” i „Lexus”?

Za pseudonimami „Wowan” i „Leksus” kryją się Władimir Kuzniecow oraz Aleksiej Stoliarow. Pierwszy jest z wykształcenia prawnikiem, a drugi ekonomistą. Wkręcać ludzi dla zabawy zaczęli jeszcze jako nastolatkowie.

Światową sławę zyskali we wrześniu 2015 roku, gdy zażartowali sobie z Eltona Johna. Słynny muzyk głośno krytykował wówczas prowadzoną przez Kreml krucjatę przeciwko społeczności LGBT. Wyraził także chęć porozmawiania z Władimirem Putinem o prawach homoseksualistów.

W 2020 roku, krótko po wyborach prezydenckich w Polsce, pranksterzy zadzwonili do Andrzeja Dudy. Tym razem podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ, który postanowił pogratulować politykowi zwycięstwa. W czasie ponad 11-minutowej rozmowy polskiego prezydenta pytano m.in. o relacje z Ukrainą, o Donalda Tuska oraz prawa osób LGBT. W pewnym momencie Rosjanie poruszyli kwestię możliwości odzyskania przez Polskę Lwowa, ale Duda nie podjął tego tematu.