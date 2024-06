Prawicowy radykalizm jako skutek działań Rosji

W końcu pierwszy zakaz zdjęto, ale kilka lat później nałożono kolejny z powodu oskarżeń ze strony ONZ o torturowanie jeńców i zabijanie cywilów w czasie pierwszych walk o Mariupol w latach 2014–2015.

– Zwykle postrzegamy prawicowy ekstremizm jako coś niebezpiecznego, co może prowadzić do wojny, ale w Ukrainie było odwrotnie. To wojna (trwająca od 2014 roku – red.) doprowadziła do przekształcenia marginalnych grup w ruch polityczny (Azow ma polityczną część – Korpus Narodowy – red.). (…) Ale dla większości Ukraińców są oni bojownikami o wolność z agresorem – opisuje szwedzki ekspert Andreas Umland.

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 838 dniu wojny PAP

Denazyfikacja — mityczny powód agresji Rosji na Ukrainę

Istnieniem tej jednostki Władimir Putin m.in. uzasadniał najazd na Ukrainę w 2022 roku i konieczność jej „denazyfikacji”. Kreml nienawidził jej jednak nie z powodu przypisywanej ideologii, ale dlatego że składała się z rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy. Podobnie odnosił się do innych jednostek mówiących po rosyjsku ukraińskich ochotników z tych terenów, np. batalionu Ajdar.

Trzon sił ówczesnego pułku Azow dostał się do niewoli po osiemdziesięciotrzydniowym oblężeniu przez Rosjan Mariupola i tamtejszego kombinatu Azowstal. Część jeńców Rosjanie zamordowali w lipcu 2022 roku w obozie w Ołeniwce, a zaraz po tym Moskwa uznała Azow za „organizację terrorystyczną”.