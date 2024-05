Koniec bezkarności Putina. Ukraina będzie mogła użyć F-16 do ataku na cele w Rosji

Jak dodał, Dania od początku procesu decyzyjnego w sprawie transferu samolotów F-16 na Ukrainę miała świadomość, że samoloty te, podobnie jak inne rodzaje broni, przekazywane są Ukrainie w celach samoobrony i mogą zostać użyte przeciwko celom wojskowym Rosji, m.in. na jej terytorium.

Reklama

– To nie jest nowe stanowisko, to część naszego wkładu. Kiedy omawialiśmy tę kwestię z naszą Komisją Spraw Zagranicznych w duńskim parlamencie, od początku bardzo jasno postawiliśmy sprawę. Uznajemy, że jest to część samoobrony, która prawdopodobnie będzie wymagała również ataku na obiekty wojskowe na terytorium Rosji – powiedział przedstawiciel duńskiego rządu.

Dania planuje wysłać na Ukrainę F-16 latem

Jak podaje agencja Ukrinform, Dania, która jest jednym z inicjatorów tzw. koalicji lotniczej dla Ukrainy, planuje wysłać na Ukrainę F-16 latem tego roku. Holandia przekaże Ukrainie takie samoloty jesienią. 16 maja Dania ogłosiła przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej w wysokości 750 mln euro. Pakiet ten będzie miał na celu wzmocnienie obrony powietrznej i artylerii Ukrainy. Dania bada także możliwości inwestycji w ukraiński przemysł obronny.

Ukraina otrzymała pozwolenie na używanie dostarczanej broni do atakowania celów w Rosji od wielu sojuszników – w tym Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, krajów bałtyckich, Holandii, Polski i Kanady.