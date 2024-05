Obrona wschodniej granicy to mit. Mamy zaledwie ułamek obrony powietrznej

W liście wysłanym do von der Leyen premierzy Grecji i Polski Kyriakos Mitsotakis i Donald Tusk określili obronę powietrzną jako „główną lukę w naszym bezpieczeństwie”, dodając, że wojna w Ukrainie „nauczyła nas lekcji, której nie możemy już dłużej ignorować”.

Rozprzestrzenianie się tanich dronów szturmowych dalekiego zasięgu, używanych przez Rosję przeciwko Ukrainie, zwiększyło te obawy.

– Uderzenia dalekiego zasięgu nie są już możliwe tylko dla superpotęg – powiedział jeden z zachodnich urzędników odpowiedzialnych za obronę. – Nowe plany obronne NATO również znacznie zwiększają wymagania dotyczące obrony powietrznej i przeciwrakietowej pod względem ilości i gotowości – stwierdził urzędnik i dodał, że kraje inwestują w nowe zdolności w zakresie obrony powietrznej, w tym myśliwce.

Członkowie NATO mają niewiele systemów obrony powietrznej

Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. Stany Zjednoczone rozmieściły bateryjny system obrony powietrznej Patriot, aby chronić lotnisko w południowej Polsce, które stało się węzłem transportu zachodniej broni do Kijowa. Urzędnicy twierdzą jednak, że członkowie NATO mają niewiele takich systemów do dyspozycji, więc ich zdolność do dalszego rozmieszczania poza ich własnymi terytoriami jest poważnie ograniczona.

W Wielkiej Brytanii sześć niszczycieli Typ 45 należących do Królewskiej Marynarki Wojennej jest wyposażonych w systemy obrony przeciwrakietowej, ale statki te borykają się z wadami konstrukcyjnymi. Armia brytyjska ma także sześć najnowocześniejszych naziemnych systemów obrony powietrznej Sky Sabre, ale ich rakiety przechwytujące mają zasięg tylko około 40 km, a dwa z nich znajdują się za granicą.