Hamas zgadza się na zawieszenie broni, Izrael nie. Trwają ataki na Rafah

W Strefie Gazy od siedmiu miesięcy trwa wojna, która rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael z 7 października. W ataku tym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 253 osoby wywieziono do Strefy Gazy w charakterze zakładników. Z kolei w izraelskich atakach odwetowych zginęło jak dotąd ok. 34,6 tys. Palestyńczyków — podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.



Reklama

Bieżąca sytuacja w Strefie Gazy PAP

Izrael: Zawieszenie broni zaakceptowane przez Hamas nie spełnia naszych żądań

Hamas w wydanym w poniedziałek oświadczeniu podał, że przywódca tej organizacji, Isma’il Hanijja, poinformował mediatorów z Egiptu i Kataru, że rządząca Strefą Gazy od 2007 roku organizacja zgadza się na przedstawione jej warunki zawieszenia broni.



Jednak kancelaria premiera Beniamina Netanjahu poinformowała po pewnym czasie, że propozycja zawieszenia broni nie spełnia żądań Izraela. Jednocześnie Izrael deklaruje, że wyśle delegacje, która spróbuje osiągnąć porozumienie w tej sprawie z mediatorami. MSZ Kataru podało, że delegacja z tego kraju udaje się we wtorek do Kairu, by wznowić pośrednie negocjacje między Izraelem a Hamasem.