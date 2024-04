Jak zmobilizować 20 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Tyle mobilizują Rosjanie

Zachęcać do służby w wojsku władze w Kijowie chcą nie tylko za pomocą kija, ale i marchewki. Z projektu nowej ustawy wynika, że osoby, które zgłoszą chęć podpisania kontraktu z armią, będą mogły same wybrać jednostkę. Żołnierzom, którzy walczą na pierwszej linii frontu i wykonują specjalne zadania, za każde 30 dni wypłacą nagrodę w wysokości 70 tys. hrywien (równowartość 7 tys. zł). Oprócz tego będą dostawać należne wojskowym wynagrodzenie (w zależności od rodzaju wojsk i stopnia). Państwo pomoże też spłacić część kredytu hipotecznego, a kredytów gotówkowych w czasie służby żołnierze w ogóle nie będą musieli spłacać.

Wciąż nie wiadomo jednak, jaki termin służby zostanie określony w nowej ustawie. To najbardziej drażliwy punkt dla dowództwa armii, bo jeżeli parlamentarzyści pozwolą na demobilizację po np. 36 miesiącach służby, komendy uzupełnień będą musiały szybko zmobilizować innych. Prezydent Zełenski ostatnio obniżył z 27 do 25 lat wiek mężczyzn, którzy – nie mając doświadczenia wojskowego – będą mogli zostać zmobilizowani.

– Szacuje się, że obecnie Rosja zaangażowała w wojnie z Ukrainą od 400 do 600 tys. ludzi. Oprócz tego są informacje, że Rosjanie co miesiąc mobilizują 20–30 tys. osób. To pozwala im kompensować straty i tworzyć siły na zapleczu. Usprawnili proces rotacji, bo pozwalają im na to rezerwy – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa z kijowskiego Centrum Razumkowa.

– Wniosek jest prosty. Musimy mobilizować 20–30 tys. ludzi miesięcznie, by przynajmniej dążyć do parytetu. Potrzebujemy rezerw, by móc przeprowadzać operacje ofensywne – dodaje.