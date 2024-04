Rosjanie bombardują Charków. Zapowiedź ataku czy pułapka?

Ale przy obecnym tempie posuwania się rosyjskiej armii zajęcie Czasiw Jaru zajmie jej kilka miesięcy, a zdobycie Sławiańska i Kramatorska – kilka lat.

Nasiliły się ostrzały Zaporoża

Jednocześnie od tygodnia nasiliły się ostrzały leżącego nad Dnieprem Zaporoża. Nie wiadomo, czy Rosjanie usiłują zniszczyć tamtejszy przemysł pracujący na potrzeby frontu, czy może to wskazówka o przygotowaniach do ataku i na to miasto.

Do tych ewentualnych natarć Kreml potrzebuje żołnierzy, których obecnie nie ma. Werbunek na zawodowych żołnierzy oraz obecna, skryta mobilizacja dają mu miesięcznie tyle, by uzupełnić straty na froncie. Nie widać, by przy takim sposobie powiększania armii udało się mu tworzyć i wyposażać nowe jednostki, które są konieczne do podjęcia ofensywy – niezależnie od jej kierunku.

Ukraińscy eksperci wojskowi szacują, że do szturmu na milionową, charkowską aglomerację koniecznych jest nie mniej niż 300 tys. nowych żołnierzy. Jeśli Kreml zacznie ściągać je z frontu, Ukraińcy natychmiast wykorzystają okazję i sami ruszą do ataku.