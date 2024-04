Johnson dodał: „Jeśli Zachód będzie się nadal rozpadał – a zwłaszcza jeśli upadnie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – wówczas Izraelczycy nie będą mogli przedostać się do Rafah. Uniemożliwi się im osiągnięcie ich celu: wyeliminowanie Hamasu jako siły militarnej w Gazie”.

Pisał dalej: „Czy naprawdę tego chcecie, wszyscy eksperci, którzy twierdzicie, że działania Izraela powodują obecnie konieczność nałożenia embarga na broń? Chcecie umożliwić zwycięstwo bandzie morderców i gwałcicieli? Prosi się nas, abyśmy unikali Izraelczyków, abyśmy dokonali całkowitego moralnego odrzucenia Izraela – podczas gdy kraj ten dopiero niedawno doznał największej i najbardziej przerażającej masakry narodu żydowskiego od drugiej wojny światowej”.

Johnson dodał, że gdyby Hamas uwolnił swoich zakładników, „oznaczałoby to natychmiastowe wycofanie izraelskich sił zbrojnych i zakończenie konfliktu”. Johnson doszedł do wniosku, że zakaz sprzedaży broni do Izraela byłby „szaleństwem” i „hańbą”. „Im szybciej rząd formalnie potępi ten pomysł, tym lepiej” – powiedział.

Embargo na broń dla Izraela. Johnson krytykuje Davida Camerona

Były premier skrytykował także ministra spraw zagranicznych Davida Camerona za milczenie w debacie na temat ograniczenia sprzedaży brytyjskiej broni do Izraela.

Szef brytyjskiego MSZ nie zajął jasnego stanowiska w sprawie ewentualnego zakazu sprzedaży broni Izraelowi. Cameron powiedział jedynie, że rząd dokona przeglądu raportu IDF, który został opublikowany w piątek