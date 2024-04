Masowy nalot dronów. Tym razem atakują Ukraińcy

Przeganianie bombowców strategicznych

Trzecie lotnisko – bombowców strategicznych w Engelsie – atakowane było już wcześniej co najmniej dwa razy. Rosyjskie dowództwo zostało zmuszone do wycofania części samolotów Tu-95 i Tu-22 stamtąd aż pod Murmańsk. Startujące z lotniska w Engelsie atakowały Ukrainę pociskami kierowanymi, odpalanymi zazwyczaj nad stepami na północ od Morza Kaspijskiego.

Co najmniej setka ukraińskich dronów

W kilkanaście godzin po nalocie nawet rosyjscy imperialistyczni blogerzy przyznają, że ukraińska armia jest już w stanie przeprowadzać zmasowane uderzenia powietrzne porównywalne z rosyjskimi. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że nad Morozowskiem zestrzelono 44 drony. Jeden z rosyjskich blogerów twierdzi jednak, że tyle trafiono bronią przeciwlotniczą systemu Pancir-1, a jeszcze 18 zestrzelono przy pomocy broni strzeleckiej.

Tak duży atak jest bardzo trudny do odparcia, o czym już przekonali się sami Ukraińcy atakowani masą rosyjskich dronów i rakiet. Teraz dowiedzieli się o tym Rosjanie. Jeśli drony leczą jednocześnie (lub w niewielkich odstępach czasu) to systemy przeciwlotnicze po prostu nie nadążają z załadowaniem amunicji, przepuszczając część atakujących.

W przeciwieństwie do Ukraińców Rosjanie jednak nie podają ilu pocisków nie udało im się zestrzelić.

Nie dający się zweryfikować sukces

Za to ukraińskie źródła już informują o zniszczeniu w Morozowsku sześciu samolotów i uszkodzeniu kolejnych ośmiu. Do tej pory Ukraińcom udało się w walkach na froncie zniszczyć ok. jedną czwartą samolotów Su-34, używanych do zrzucania „bomb kierowanych”. Jeśli dane Kijowa są prawdziwe, to Rosjanom na początku marca zostało 106 takich maszyn. Trafienie ponad jednej dziesiątej z nich w jednym ataku byłoby bardzo bolesnym ciosem.