Ataki Ukrainy na terenie Rosji. Wołodymyr Zełenski: Zachód powinien nas wspierać

ONZ oceniło, że atak na fabrykę dronów kamikadze był atakiem na infrastrukturę cywilną.

Do ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji odniósł się w środę Nikołaj Szulginow, rosyjski minister energetyki. - W zakładach trwają naprawy. Część rafinerii planujemy wycofać z remontów w okresie kwiecień-maj, może do początku czerwca. Wszystkie uszkodzone obiekty zostaną oddane do użytku - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Od początku marca ukraińskie drony atakowały rosyjskie rafinerie ropy naftowej w Niżnym Nowogrodzie, Samarze, obwodzie riazańskim i na terytorium Krasnodaru.