Przewodniczący RE: Rosja przyznała, że prowadzi wojnę

Michel odniósł się do wywiadu, jakiego Pieskow udzielił gazecie „Argumenty i Fakty”. Rzecznik Kremla przyznał w tej rozmowie, że „specjalna operacja wojskowa”, jak dotychczas Rosja nazywała swoją wojnę na Ukrainie, „przekształciła się w wojnę” w związku z zaangażowaniem Zachodu po stronie Ukrainy.



Reklama

Charles Michel: Rosja uznała, że to co prowadzi wobec Ukrainy, to wojna

- To pokazuje to, co mówiliśmy przez cały czas: uznali, że to, co prowadzą wobec Ukrainy to nie specjalna operacja wojskowa, tylko wojna — mówił o Rosjanach Michel.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tama na Dnieprze płonęła. Dnieprzańska Elektrownia Wodna nie produkuje prądu Hydroelektrownia w Zaporożu przestała produkować prąd po tym, jak została trafiona przez Rosjan w czasie nocnego ataku rakietowego na Ukrainę - informują ukraińskie media.

- Ta deklaracja mówi o tym, że te dyskusje, które toczyły się wczoraj w kontekście Ukrainy i przygotowań w zakresie obrony europejskiej i strategii są aktualniejsze niż kiedykolwiek — dodał.