Ukraińcy: Rosja tworzy zgrupowanie liczące 100 tys. żołnierzy. Nie wiemy co planuje

- Wiemy tylko z danych, które mamy, że tworzą zgrupowanie liczące ponad 100 tys. żołnierzy. Nie musi być koniecznie wykorzystane do ataku. Być może chcą wykorzystać je, by uzupełnić jednostki, które straciły zdolności bojowe. Ale jest prawdopodobne, że do początku lata mogą mieć pewne siły zdolne do przeprowadzenia ofensywy na jednym z kierunków — mówił ukraiński dowódca wojsk lądowych.



Gen. Pawliuk zapewnił przy tym, że ukraińskie siły zrobią, co w ich mocy, by zadać maksymalne straty wrogowi, tak aby wszystkie siły, które gromadzą Rosjanie, musiały zostać zaangażowane w walkę i nie mogły sformować strategicznego odwodu.



- Ale przygotowujemy się na różny rozwój sytuacji — zastrzegł.



Gen. Ołeksandr Pawliuk: Jeśli Ukraina padnie, następnym zaatakowanym krajem będzie kraj NATO

Gen. Pawliuk ubolewał przy tym, że ukraińska armia nie posiada obecnie przewagi w powietrzu, przez co Rosjanie mogą przeprowadzać potężne uderzenia z powietrza na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 757 dniu wojny PAP

- Gdy tylko będziemy tę przewagę mieli, zrobimy wszystko, by uniemożliwić rosyjskim samolotom latanie blisko granic (Ukrainy) i atakowanie naszych obiektów. Pracujemy nad tym, nasi partnerzy nad tym pracują - podkreślił gen. Pawliuk.