- Francuska armia obawia się, że tak znacząca jednostka wojskowa nie będzie mogła zostać przerzucona na Ukrainę i stacjonować tam niezauważona. W efekcie stanie się priorytetowym i uprawnionym celem dla ataków ze strony rosyjskich sił zbrojnych — podkreślił Naryszkin.



W Warszawie Donald Tusk mówi, że w Europie mówi się tylko o groźbie wojny

Tymczasem o groźbie konfliktu z Rosją mówił na konferencji prasowej w Warszawie Donald Tusk.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Żołnierze NATO są już na Ukrainie. Hiszpański dziennik potwierdza słowa Sikorskiego Hiszpańska gazeta "El País" podała, że obecność żołnierzy z państw NATO na Ukrainie nie jest niczym nowym. Wcześniej o tym, że żołnierze NATO są na Ukrainie, mówił szef MSZ Radosław Sikorski (PO). W publikacji zastrzeżono, że żołnierze NATO nie brali i nie biorą udziału w walkach.

- Nie jest moją rolą nikogo straszyć. W każdym miejscu w Europie i świecie, wszyscy bez wyjątku mówią tylko o jednym: jak przygotować Europę i Zachód na wypadek agresji. Dzisiaj nie ma innego tematu: czy to jest Bruksela, czy to jest Trójkąt Weimarski, czy to jest Grupa Wyszehradzka. My rozmawiamy tylko o jednym: w jaki sposób zabezpieczyć Polskę i Europę przed ewentualna agresją rosyjską. To zagrożenie jest realne. Żadne państwo nie może pozwolić sobie na zlekceważenie tego zagrożenia. Musimy przygotować Polskę na każdy scenariusz. Dotyczy to i schronów, i mundurów, i wsparcia dla WOT-u — mówił



- Nikogo nie straszę i staram się być bardzo ostrożny sformułowaniach: bardzo wiele naszych decyzji wynika z tego, że musimy gromadzić zapasy, środki, pieniądze i przekierowywać kierunki decyzji w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji w jakiejś, niestety, niedalekiej perspektywie. To musimy traktować poważnie: zero paniki, zero lęku, ale największa odpowiedzialność - dodał.



- Bezpieczeństwo państwa w tej sytuacji jest priorytetem numer jeden — podsumował.