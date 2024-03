David Cameron proponuje Niemcom zamianę: Taurusy za Storm Shadow dla Ukrainy

- Jest całkowicie możliwe nałożenie ograniczeń na użycie tej broni, aby w żaden sposób nie przyczyniła się ona do eskalacji – powiedział Cameron. Podkreślił, że Wielka Brytania ufa zapewnieniom Ukrainy i dodał, że Londyn jest zadowolony z osiągniętych porozumień.

Ukraina apeluje od miesięcy. Taurusy nie dla Kijowa?

Podczas swojej wizyty w Berlinie 7 marca Cameron powiedział, że uzbrojenie Ukrainy nie doprowadzi do eskalacji wojny, ale pomoże w wysiłkach pokojowych w obliczu międzynarodowej presji na Niemcy, aby dostarczyły Ukrainie rakiety Taurus.

Od maja 2023 roku Ukraina apeluje do Niemiec o dostawy rakiet Taurus w celu zwiększenia swoich zdolności do zakłócania rosyjskiej logistyki. Berlin jednak się waha, co kontrastuje z decyzją Wielkiej Brytanii i Francji o dostarczeniu Ukrainie rakiet Storm Shadow/SCALP oraz decyzją USA o wysłaniu jej ATAKMS. Niechęć niemieckiego rządu wynika z obawy przed eskalacją wojny poprzez zapewnienie Ukrainie środków do uderzania w cele w Rosji.