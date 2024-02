„To mogło wpłynąć na decyzję o ataku”. Na Ukrainie powstało 12 tajnych baz CIA?

Ukraińskie zboże znów wysypane na tory. „Jak długo rząd będzie na to pozwalał?”

W nocy z 24 na 25 lutego nieznani sprawcy wyrzucili z wagonów ok. 180 ton ukraińskiej kukurydzy. Do zdarzenia doszło 150 km od portu w Gdańsku. Oznacza to, że ukraińskie produkty rolne przewożono tranzytem przez kraj” – komentują ukraińskie media.