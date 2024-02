Uchodźcy w Gazie biją się o żywność. Izrael i ONZ: „To nie nasza wina”

Z kolei dyrektor ds. komunikacji UNRWA Juliette Touma potwierdziła, że palestyńska policja przestała eskortować konwoje z pomocą po tym, jak z powodu izraelskich ataków zginęło co najmniej ośmiu policjantów.

W większości przypadków, gdy żywność jest zabierana bezpośrednio z konwojów, dzieje się tak w wyniku całkowitej desperacji Jonathan Fowler, rzecznik UNRWA

W Gazie sytuacja jest już tak napięta, że zdesperowani mieszkańcy zatrzymują konwoje, aby zdobyć jedzenie z ciężarówek. – W większości przypadków, gdy żywność jest zabierana bezpośrednio z konwojów, dzieje się tak w wyniku całkowitej desperacji, ludzie zjadają ją nawet na miejscu – powiedział Jonathan Fowler, rzecznik UNRWA.

We wtorek Światowy Program Żywnościowy ONZ poinformował, że wstrzymuje ograniczone dostawy do północnej Gazy zaledwie dwa dni po ich wznowieniu. Stało się to po tym, jak konwoje stanęły z powodu tłumu próbującego wspiąć się na ciężarówki, strzelanin, konfiskaty mąki i pobicia kierowcy ciężarówki. UNRWA twierdzi, że ostatni raz była w stanie dostarczyć pomoc na północ Strefy Gazy 23 stycznia.