ISW tłumaczy, że plan budowy linii kolejowej między Hiszpanią a Lwowem „nie ma nic wspólnego z granicami Ukrainy lub zakończeniem wojny na Ukrainie i jest niezależnym, europejskim projektem infrastrukturalnym”.



ISW: Wpis Dmitrija Miedwiediewa elementem operacji informacyjnej Kremla. Jaki jest jej cel?

Think tank zauważa przy tym, że Władimir Putin i inni rosyjscy wysokiej rangi politycy w ostatnim czasie ożywili narrację przedstawiającą inwazję na Ukrainę jako „historycznie usprawiedliwiony podbój imperialny” i serwowali w grudniu 2023 roku rosyjskojęzycznym odbiorcom narrację, zgodnie z którą Rosja i europejskie mocarstwa mogłyby podzielić Ukrainę i pozostawić ją jako „suwerenne” państwo kadłubowe w granicach obwodu lwowskiego, co „zostało zauważone przez nielicznych prawicowych nacjonalistycznych polityków z krajów Europy środkowej”.



Oświadczenie Miedwiediewa jest pogłębieniem rosyjskiej operacji informacyjnej, która błędnie przedstawia Ukrainę jako sztucznie stworzone państwo, Fragment analizy ISW

Think tank odnotowuje też, że Miedwiediew umieszczając swój wpis w serwisie X, na koncie anglojęzycznym, a nie na rosyjskojęzycznym koncie w serwisie Telegram, wskazuje, iż jego oświadczenie jest skierowane do odbiorców poza granicami Rosji, a nie do mieszkańców Rosji.