Dotychczas USA i Wielka Brytania przeprowadziły kilkanaście ataków na Jemen. Nie powstrzymało to jednak Huti przed kontynuowaniem ataków na statki na wodach Morza Czerwonego.



Unia Europejska uruchamia misję na wodach Morza Czerwonego. Jaki jest jej cel?

W piątek Włochy poinformowały, że wyślą admirała do dowództwa misji morskiej Unii Europejskiej na Morzu Czerwonym, do której Włochy dołączyły, by zapewnić ochronie statkom przed atakami Huti.



Mandat misji, która rozpocznie się w połowie lutego, obejmuje ochronę statków i ewentualne przechwytywanie środków użytych do ataku na jednostki cywilne (dronów i rakiet), ale nie uczestnictwo w atakach na cele w Jemenie — oświadczył szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell.



Przez Morze Czerwone przepływa ok. 15 proc. wszystkich towarów transportowanych drogą morską. Ominięcie tego szlaku wymaga od statków płynących z Azji do Europy opłynięcia Afryki, co zwiększa czas podróży o 10-14 dni.