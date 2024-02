Rosja wzywa USA do zatrzymania „niekończącego się kręgu eskalacji”

Riabkow wezwał Stany Zjednoczone do zatrzymania "niekończącego się kręgu eskalacji”.

Rosja nie ma planów rozmieszczenia broni nuklearnej poza Białorusią

Wiceminister stwierdził też, że Rosja nie zamierza rozmieszczać broni nuklearnej w żadnym innym kraju poza Białorusią, podkreślając, że władze rosyjskie wykażą się odpowiedzialnością umieszczając broń w sąsiednim kraju.

W marcu ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin ujawnił, że Moskwa i Mińsk osiągnęły porozumienie w sprawie stacjonowania taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, podkreślając, że Rosja nie naruszy swoich międzynarodowych zobowiązań i zrobi jedynie to samo, co Stany Zjednoczone rozmieszczając swoją broń nuklearną broni w Europie. Następnie białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka potwierdził, że Rosja zaczęła przenosić do jego kraju część swojego arsenału nuklearnego.