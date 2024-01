Sojusznik Putina: Po zwycięstwie nad Ukrainą Polska będzie następna

W miarę jak zbliża się druga rocznica inwazji Rosji na Ukrainę, władze Rosji w dalszym ciągu rozpowszechniają komunikaty, że przyszłe inwazje są realną możliwością.

Ostatnią tego typu zapowiedzią było wystąpienie deputowanego Aleksieja Żurawliowa, który w rosyjskiej telewizji stwierdził, że Polska jest następnym krajem, który może stać się celem rosyjskiej inwazji.



Nagranie opublikowała na portalu X Julia Davis, założycielka organizacji nadzorującej rosyjskie media.

- Kolejne pytanie do was, chłopaki z Zachodu, co zamierzacie z tym zrobić? – zapytał na nagraniu Żurawliow. - Rozumieją doskonale, że Ukraina jest skończona. I co dalej? Szwecja się przygotowuje, Bałkany też. Polacy trochę się uspokoili, chyba zaczęli zdawać sobie sprawę, że są następni. Oczywiście nie mamy złudzeń, ale rozumiemy, że wszyscy przygotowują się do kolejnego etapu wojny.