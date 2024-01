Eksperci wojskowi sądzą, że Amerykanie nie potrzebowali odłamków rakiet do dość dokładnego określenia miejsca ich pochodzenia. Z satelitów szpiegowskich mogli obserwować trajektorię lotu i takie jego elementy jak płomień z rakietowego silnika, dzięki którym można określić rodzaj pocisku. Nie mówią o innych źródłach szpiegowskich USA.

Transporty z bronią z Korei Północnej do Rosji

Jeszcze w październiku ubiegłego roku amerykański wywiad alarmował, że z Korei Północnej jadą transporty wojskowe do Rosji. Był to bezpośredni rezultat wrześniowej wizyty rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu w Pjongjangu.

Początkowo jednak sądzono, że wożona jest tylko amunicja artyleryjska, której zabrakło rosyjskiej armii – północnokoreańska używa tych samych kalibrów armat. Obecnie jednak USA uważają, że Pjongjang wysłał Kremlowi również swoje rakiety balistyczne

Biały Dom nie ujawnił, o jakie dokładnie północnokoreańskie pociski chodzi. Ale na briefingu Johna Kirby z Narodowej Rady Bezpieczeństwa widać było na slajdach, że chodzi o rakiety KN-23 i KN-24.

Amerykański thin tank CSIS twierdzi, że te rakiety lecą po balistycznej trajektorii i mają zasięg 450–650 km. KN-23 wizualnie podobne są do rosyjskich iskanderów. Potwierdzili to ukraińscy wojskowi, którzy widzieli ich uderzenie 2 stycznia. Amerykanie sądzą, że pociski Kima mogą być kopią rosyjskiego oryginału, ale udoskonaloną, bowiem mają większy zasięg (iskander leci tylko na ok. 500 km). Ponadto na końcówce lotu może manewrować, co utrudnia jej zestrzelenie.