Ukrainie może zabraknąć pocisków do zestawów Patriot? Reakcja strony ukraińskiej

- Zwróćcie uwagę, kto ostrzega - źródła znalezione przez „New York Times”. Jestem bardzo ostrożny w stosunku do takich oświadczeń. Czemu są formułowane, kto ma tym korzysta, to również pytanie. Niejeden raz komentowałem te oświadczenia i publikacje w zachodnich mediach, pojawiają się nie pierwszy raz — stwierdził.



Płk Jurij Ihnat: Mamy coraz więcej zachodniego sprzętu, potrzeba więcej zachodniej amunicji

Płk Ihnat podkreślił, że Ukraina jest uzależniona od dostaw zachodnich broni, nie tylko pocisków przeciwlotniczych.



- Mamy więcej i więcej zachodniego sprzętu, w związku z tym wymaga on utrzymania, naprawy, części zamiennych, a także amunicji. Otrzymujemy też poradziecką amunicję do zestawów przeciwlotniczych z krajów, które mają takie zestawy w służbie. Jeśli Ukraina używa obecnie dużej części zapasów tych pocisków w związku z trzema atakami (zmasowanymi atakami powietrznymi na Ukrainę z końca grudnia i początku stycznia — red.) (...) to jest to wciąż duży koszt, w szczególności jeśli chodzi o kierowane zestawy przeciwlotnicze — mówił.



Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy stwierdził, że produkcja wojskowa w Europie i USA rośnie, ale nadal „daje się odczuć brak określonych typów uzbrojenia”.



- Dlatego występuje, oczywiście, brak przeciwlotniczych pocisków kierowanych, nikt tego nie kryje. Stąd pojawiają się takie obawy w zachodniej prasie. Sądzę, że zachodni partnerzy są dobrze poinformowani o stanie spraw jeśli chodzi o nasz sprzęt przeciwlotniczy — podsumował płk Ihnat,.