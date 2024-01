Liban. W izraelskim nalocie zginął wysoki rangą dowódca Hezbollahu

Polska niegotowa na dyskusje o nowych celach klimatycznych. KPO może to zmienić

Kiedy w Polsce debatujemy na temat wprowadzenia Zielonego Ładu, w Parlamencie Europejskim już debatuje się o wprowadzeniu minimalnego celu redukcji netto o co najmniej 90 proc. do 2040 r. „Środki z KPO mogą nam pomóc zbliżyć się do tego ambitnego celu" - mówi Ryszard Pawlik, autor jednego z tekstów europejskich rekomendacji Fundacji Batorego.