Ameryka przeciw deportacji Palestyńczyków: Zostawcie ich w Gazie

Minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gewir wezwał do „zachęcania” Palestyńczyków do opuszczania Gazy. Szef resortu finansów Bezalel Smotricz do podobnego apelu dodał, że dzięki temu Strefa znowu zakwitnie (to typowy argument osadników i radykałów: pustynia w Gazie kwitnie, gdy mieszkają w niej Żydzi).

Wypowiadając się w telewizji Kanał 14, Smotricz sugerował, że bez wzniesienia nowych osiedli żydowskich Izrael nie będzie w stanie kontrolować strefy i mieszkających tam Arabów – czyli zakłada częściowy „transfer” – a brak kontroli doprowadziłby za dziesięć lat do nowego 7 października. Palestyńczyków z Gazy nazwał nazistami.

Minister ds. Jerozolimy Amihaj Elijahu, który w listopadzie sugerował zrzucenie bomby atomowej na Gazę, teraz w telewizji żartował, że deportacje za granicę to „dobrowolna poprawa” warunków mieszkaniowych.

Sprawa wysiedlania Palestyńczyków stała się głównym tematem wizyty sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena na Bliskim Wschodzie, piątej już od początku wojny. Politycy palestyńscy, w tym z rządu Autonomii Palestyńskiej w Ramallah, uważają, że wygnanie Palestyńczyków to cel rządu izraelskiego. Szef amerykańskiej dyplomacji usłyszał, jak ta sprawa jest ważna dla regionu i w jordańskim Ammanie, i katarskiej Dausze.

– Nie mogą być zmuszani, nie wolno ich zmuszać do opuszczenia Strefy Gazy – powiedział Blinken na konferencji prasowej w stolicy Kataru. I podkreślił, że palestyńscy cywile (uchodźcy wewnętrzni, którzy uciekli z północy na południe strefy) muszą mieć prawo powrotu do swoich domów, „gdy warunki na to pozwolą”.