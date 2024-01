Hezbollah nie zamierza iść na wojnę z Izraelem

Izrael nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu, że przeprowadził atak w Bejrucie. Rzecznik izraelskiej armii, adm. Daniel Hagari, pytany o to co robi Izrael, by przygotować się na potencjalną reakcję Hezbollahu na atak w Bejrucie odparł, że „nie odpowie na to pytanie”. - Skupiamy się na walce z Hamasem — dodał.



Amerykanie: Ani Izrael, ani Hezbollah nie chcą iść na wojnę

Z kolei John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu stwierdził, że USA „nie widzą, aby Hezbollah decydował się” na udzielenie Hamasowi wsparcia na pełną skalę.



Izrael od 7 października, czyli od dnia niespodziewanego ataku Hamasu, w którym zginęło 1 200 mieszkańców Izraela, a 240 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy, prowadzi operację odwetową przeciw Hamasowi, w której zginęło jak dotąd 22 313 Palestyńczyków, czyli 1 proc. populacji Strefy Gazy.



Hezbollah wspiera Hamas prowadząc ostrzał pogranicza Izraela z Libanem, ale zakres działań organizacji, która toczyła wojnę z Izraelem w 2006 roku, jest ograniczony (zginęło w nim jak dotąd dziewięciu izraelskich żołnierzy). Z kolei w ostrzale Libanu przez Izrael zginęło od 7 października ponad 120 bojowników Hezbollahu i kilkudziesięciu cywilów w Libanie.



Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel administracji USA, który pragnie zachować anonimowość twierdzi, że ani Izrael, ani Hezbollah, nie chcą wojny rozszerzającej się na Liban.