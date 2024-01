Izrael. Osobistości życia publicznego ostrzegają przed "niemoralnymi potworami"

List do prokuratora generalnego i prokuratora stanowego wzywa do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie „wyraźnych nawoływań do popełniania potwornych zbrodni”

Sygnatariuszami listu są m.in. jeden z czołowych izraelskich naukowców, członek Towarzystwa Królewskiego prof. David Harel, a także inni pracownicy naukowi, byli dyplomaci, byli członkowie Knesetu, dziennikarze i aktywiści.

Jedenastostronicowy list, prezentowany przez prawnika zajmującego się prawami człowieka Michaela Sfarda, zawiera wiele przykładów „dyskursu o unicestwieniu, wygnaniu i zemście”.

W piśmie do prokuratora generalnego i prokuratorów żądają podjęcia działań mających na celu powstrzymanie utrwalania zmian w języku, który łamie zarówno prawo izraelskie, jak i międzynarodowe.