Analiza think tanku: Dlaczego Putin mówi, że wrogiem Rosji jest Zachód, nie Ukraina

Zdaniem ISW retoryka Putina przedstawiającego wojnę na Ukrainie jako starcie Rosji z Zachodem wskazuje, iż nie zamierza on negocjować w dobrej wierze z Ukrainą i chce, zamiast tego, skłaniać Zachód, by ten zdradził Ukrainę w negocjacjach z Rosją. „Putin prawdopodobnie celowo i fałszywie określa Ukrainę jako pionek (...) w rosyjsko-zachodnim konflikcie, aby ukryć swoje ekspansjonistyczne i maksymalistyczne cele ustanowienia pełnej kontroli Rosji nad Ukrainą” - czytamy w analizie.



ISW podkreśla, że Putin nie jest zainteresowany negocjowaniem z Ukrainą jako autonomicznym podmiotem, co przypomina sytuację sprzed wybuchu wojny, gdy Rosja przedstawiała ultimatum USA i NATO, w którym domagała się uznania rosyjskich wpływów we wschodniej Europie.



Think tank w analizie pisze też, że Putin może przedstawiać wojnę na Ukrainie jako starcie Rosji z Zachodem, by „stworzyć warunki do trwałej rozbudowy rosyjskiej armii i usprawiedliwić wysoki poziom strat” na Ukrainie. ISW odnotowuje przy tym, że Rosja w 2023 roku nie odnotowała żadnych znaczących zdobyczy na Ukrainie, poniosła natomiast duże straty.