Finlandia zaczęła zamykać swoje przejścia na granicy z Rosją od 18 listopada pod naporem napływających imigrantów. Ostatnie, na Dalekiej Północy zamknięto 28 listopada. Fińskie władze informują, że nim to się stało do kraju wjechało kilkuset imigrantów, z których nie mniej niż stu nie ma podstaw by zostać uznanymi za uchodźców.

Imigranci idą jak na komendę

Po prawie trzech tygodniach Helsinki postanowiły sprawdzić, czy imigranci zostali usunięci przez Rosjan dalej od granicy. Tym bardziej, że pojawiały się informacje o ich werbunku na wojnę w Ukrainie.

Vaalimaa znajduje się prawie nad samą Zatoką Fińską, to najdalej na południowy zachód położone przejście łatwo dostępne z Petersburga. Natomiast Niirala leży na północ od Jeziora Ładoga. Okazało się, że na obu – jak na komendę – pojawili się imigranci. Helsinki oskarżyły Rosję o to, że wspiera osoby próbujące ją przekroczyć.

Rosja nie daje spokoju

Jeszcze w listopadzie fińska straż graniczna informowała, że rosyjscy strażnicy pomagają im przynajmniej na ostatnim odcinku drogi, a chwilami wręcz zaganiają ich odcinając barierami drogę odwrotu. Helsinki jednak podejrzewały, że cały kryzys został sprowokowany przez Moskwę, na podobieństwo kryzysu na granicy Polski z Białorusią w 2021 roku.

Obecnie fińskie przejścia pozostaną zamknięte do połowy stycznia. Sąsiednie kraje – Estonia i Norwegia – choć przygotowały się do zamknięcia swoich nie odnotowały do tej pory napływu imigrantów. Wcześniej, jeszcze w październiku dwa z czterech swoich przejść zamknęła Łotwa.