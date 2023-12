Pocisk wystrzelony z Jemenu trafił w statek na Morzu Czerwonym. Pożar na pokładzie

Rebelianci Huti uczestniczą w wojnie domowej, która toczy się w Jemenie od 2014 roku. Od pewnego czasu, wspierani przez Iran Huti, rozpoczęli ostrzał terytorium Izraela, a także zaczęli atakować statki na Morzu Czerwonym, włączając się w ten sposób w wojnę, którą Izrael prowadzi w Strefie Gazy z Hamasem.



Zaatakowany statek przewoził olej roślinny do Wenecji

Najnowszy atak, którego celem był pływający pod norweską banderą tankowiec STRINDA, miał miejsce ok. 111 km na północ od cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. Do ataku doszło ok. 22 czasu polskiego w poniedziałek. W pobliżu miejsca ataku znajdował się amerykański niszczyciel USS Mason, którego załoga udzieliła pomocy załodze zaatakowanego statku - mówią rozmówcy agencji Reutera.



Tankowiec STRINDA należy do norweskiej firmy Mowinckel Chemical Tankers.