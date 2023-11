Władimir Putin nazywa wojnę na Ukrainie "tragedią". "Udaje, że chce negocjować"

"Putin i inni przedstawiciele władz Rosji fałszywie stwierdzają, że Kreml jest gotowy negocjować koniec wojny, sygnalizując jednocześnie, że Kreml podtrzymuje jej maksymalistyczne cele, obejmujące zmiany terytorialne i zmianę władzy" w Kijowie - zauważa ISW w analizie.

ISW podkreśla, że Rosja forsuje taką narrację twierdząc jednocześnie, że to Ukraina nie chce rozmawiać z Rosją. Zdaniem think tanku celem Rosji jest skłonienie Zachodu do wywarcia presji na Ukrainę, by ta zdecydowała się na ustępstwa wobec Rosji.



Tymczasem Ukraińcy utrzymują, że są gotowi rozmawiać z Rosją jeśli ta wycofa swoje wojska z Ukrainy, w tym z Donbasu i Krymu.



Władimir Putin mówi, że Zachód powinien być zszokowany sytuacją w Strefie Gazy

Zdaniem ISW przedwczesne zakończenie wojny jakimś porozumieniem zwiększa prawdopodobieństwo odnowienia rosyjskiej agresji w bliskiej przyszłości w warunkach znacznie korzystniejszych dla Rosji.



Putin mówił też, że uczestnicy szczytu G20, którzy są zaszokowani trwaniem wojny Rosji przeciw Ukrainie powinni być zamiast tego "zszokowani krwawą rewolucją na Majdanie w 2014 roku" i "wojną, którą Kijów wypowiedział własnemu społeczeństwu" w Donbasie oraz "eksterminacją cywilów w Palestynie".



ISW ocenia, że słowa Putina należy traktować z jednej strony jako chęć do podważenia zachodniego wsparcia dla Ukrainy przy jednoczesnym zwiększeniu poparcia dla interesów Iranu na Bliskim Wschodzie, gdzie Teheran wspiera Hamas w jego działaniach przeciwko Izraelowi.