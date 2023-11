Ambasadorowie USA w krajach arabskich ostrzegają Joe Bidena

W innej depeszy otrzymanej przez CNN od ambasady amerykańskiej w Kairze przekazano Waszyngtonowi, w ramach codziennego podsumowania medialnego, komentarz w państwowej gazecie egipskiej, że „okrucieństwo i lekceważenie prezydenta Bidena wobec Palestyńczyków przewyższyły wszelkie okrucieństwo i lekceważenie poprzednich prezydentów USA”.

Prezydent Joe Biden pod presją

Prezydent Joe Biden znajduje się pod rosnącą presją w kraju i za granicą w związku ze wsparciem USA dla Izraela w obliczu obrazów zniszczeń w Gazie i tragicznego kryzysu humanitarnego w regionie.

Chociaż administracja sprzeciwiała się wezwaniom do zawieszenia broni, urzędnicy pracowali nad zwiększeniem pomocy docierającej do Gazy i nawoływali do przerw humanitarnych, aby umożliwić napływ większej pomocy do enklawy i umożliwić cywilom ucieczkę przed walkami.

Biden stanął także w obliczu rosnącej frustracji przeciwników izraelskiej operacji w kraju.

W zeszłym tygodniu podczas prywatnej zbiórki funduszy prezydent spotkał się z protestującym wzywającym do zawieszenia broni. Protesty propalestyńskie są codziennością w pobliżu kompleksu Białego Domu, a w tym tygodniu jedno z wejść w pobliżu zachodniego skrzydła było pokryte jaskrawoczerwonymi odciskami dłoni mającymi imitować krew i słowami w rodzaju „ludobójstwo, Joe”.