Palestyńczycy: Izraelska armia dotarła do szpitala Al-Szifa

Szef biura prasowego Hamasu w Gazie, Salama Maarouf, powiedział telewizji Al Jazeera, że łącznie doszło do ataków w pobliżu trzech szpitali w Gazie, nie podał jednak szczegółów dotyczących ewentualnych stat.



W czwartek Izraelskie Siły Obronne (IDF, armia Izraela) poinformowały, że 162 Dywizja działa w "dzielnicy wojskowej" Hamasu w Gazie, ścierając się często z palestyńskimi bojownikami.



Według izraelskiej armii "dzielnica wojskowa", przylegająca do szpitala Al-Shifa, jest "sercem" działań wywiadowczych i operacyjnych Hamasu. To tu miał powstać plan ataku na Izrael, do którego doszło 7 października. W ataku zginęło 1 400 mieszkańców Izraela, a ok. 240 zostało wywiezionych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.



Izraelska armia informuje o śmierci kolejnego żołnierza

W piątek izraelska armia poinformowała o kolejnym żołnierzu, który zginął w walkach z Hamasem - to sierżant sztabowy Jehonatan Icchak Semo, 21-letni spadochroniarz z 202. Batalionu izraelskiej armii.



Łącznie, od rozpoczęcia przed niemal tygodniem operacji lądowej w Strefie Gazy, zginęło 37 izraelskich żołnierzy.