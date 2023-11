Palestyńczycy: Izrael w nocy bombardował szpitale

Ofiary wojny Izraela z Hamasem

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło ok. 1 400 mieszkańców Izraela, a ok. 240 uprowadzono do Strefy Gazy w charakterze zakładników. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że w izraelskich działaniach odwetowych zginęło od tego czasu 10 812 mieszkańców Strefy Gazy, z czego 40 proc. stanowiły dzieci.