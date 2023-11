W sprawie odkupienia części zamiennych do sprzętu wojskowego Rosja ma negocjować z Egiptem, Pakistanem, Białorusią i Brazylią - podaje amerykański dziennik.



Reklama

Reklama

Egipt odda silniki do śmigłowców, w zamian Rosja będzie mu nadal dostarczać zboże

Według informacji przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie, od początku wojny na Ukrainie, stracili 324 śmigłowce.



Egiptowi, za zwrot ok. 150 silników do śmigłowców Mi-8 i Mi-17 Rosja miała zaoferować umorzenie długu za dostarczone wcześniej śmigłowce, myśliwce i zestawy obrony powietrznej, a także obiecać dalsze dostawy zboża. Silniki z Egiptu mają wrócić do Rosji w grudniu.



Z Pakistanem Rosja ma negocjować zwrot co najmniej czterech silników do śmigłowców Mi-35M.