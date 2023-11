Hamas ma nadzieję na "trwałą wojnę". Celem nie jest poprawa sytuacji w Gazie

- W tej bitwie nie chodziło o to, że potrzebowaliśmy paliwa czy pracowników – dodaje. - Nie miała na celu poprawy sytuacji w Gazie. Ta bitwa ma na celu całkowite odwrócenie sytuacji.

Hamas wiedział, że Izrael zareaguje bombardowaniem Gazy

Mimo że tamtejsza służba zdrowia mówi już o 10 tysiącach ofiar pełnej furii reakcji Izraela na atak z 7 października, dla Hamasu atak wynikał z rosnącego poczucia, że sprawa palestyńska została odsunięta na bok i że tylko drastyczne działanie może ją ożywić.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael mówi o okupacji Strefy Gazy. USA ostrzegają przed takim krokiem Biały Dom wyraził swój sprzeciw wobec izraelskiej okupacji Strefy Gazy po tym, jak premier Beniamin Netanjahu powiedział, że wierzy, iż Izrael będzie kontrolował bezpieczeństwo w Strefie Gazy przez "nieokreślony czas".

Jak mówił al-Hayya, przywódców Hamasu w Gazie zalano zdjęciami izraelskich osadników atakujących Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, Żydów otwarcie modlących się w spornym miejscu zwyczajowo zarezerwowanym dla muzułmanów oraz izraelskiej policji szturmującej meczet al-Aksa w Jerozolimie. Perspektywa normalizacji stosunków Izraela z Arabią Saudyjską, od dawna zamożnym patronem sprawy palestyńskiej, wydawała się bliższa niż kiedykolwiek. Dlatego Hamas zaatakował.



Przywódcy Hamasu rozumieli, że Izrael zareaguje bombardowaniem Gazy, zabijając palestyńskich cywilów.

- To, co mogło zmienić tę sytuację, to wielki czyn i bez wątpienia było wiadomo, że reakcja na ten wielki czyn będzie duża – powiedział al-Hayya. - Musieliśmy powiedzieć ludziom, że sprawa palestyńska nie umrze.