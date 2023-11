Wojna w Ukrainie. Zginął ukraiński żołnierz. Poszedł na wojnę by pomścić śmierć żony i córeczki

Czytaj więcej Polityka Jaka rosyjska propaganda trafia do Polski? Nasz kraj głównym celem Kremla Polska wśród państw europejskich jest głównym celem ataków rosyjskiej propagandy. Jakie mechanizmy są stosowane? Sprawdzono to w badaniu VoxCheck na temat rozprzestrzeniania się rosyjskiej dezinformacji.

- Powstrzymajcie Rosję! Powstrzymajcie Putina – powtarzał Głodan na pogrzebie swoich bliskich, którzy byli jednymi z pierwszych cywilnych ofiar rosyjskiej agresji w Odessie. Z powodu rozmiarów tragedii rodzina Głodan i on osobiście stali się bardzo znani w Odessie.

Zgłosił się ochotniczo do wojska. Zaciągnął się do pułku Azow, pozostał w nim gdy przeformowano go w 3 samodzielną brygadę szturmową. „Inne życie, inny ja” – pisał w Instagramie.

Nie wiadomo jednak gdzie walczył, choć publikował w internecie fotografie swoje i swoich kolegów. Już 12 września dowództwo uznało go za zaginionego w akcji. Zmasakrowane ciało znaleziono dopiero 5 listopada, koledzy rozpoznali go po krzyżyku na piersi.

- Historia ukraińskiej rodziny… – powiedział krótko współwłaściciel firmy Make My Cake i kolega Jurija Aleksandr Jakowienko na wieść o jego śmierci.