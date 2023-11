Wojna w Izraelu: Tysiące cudzoziemców uciekną ze Strefy Gazy

W środę co najmniej 320 posiadaczy zagranicznych paszportów, z wstępnej listy, na której znalazło się 500 nazwisk i dziesiątki ciężko rannych mieszkańców Strefy Gazy przekroczyło granicę Egiptu w związku z porozumieniem zawartym przez Hamas, Egipt i Izrael.



Reklama

Reklama

Strefę Gazy opuści 7,5 tysiąca cudzoziemców

Z opublikowanej listy wynika, że ewakuowani posiadają paszporty japońskie, austriackie, bułgarskie, indonezyjskie, jordańskie, australijskie, czeskie i fińskie.



Źródło dyplomatyczne, na które powołuje się Reuters podaje, że ok. 7,5 tys. posiadaczy zagranicznych paszportów zostanie ewakuowanych ze Strefy Gazy w ciągu dwóch tygodni.



Lotnisko Al-Arisz na Półwyspie Synaj jest przygotowane do obsługi lotów, którymi uchodźcy ze Strefy Gazy będą opuszczać Egipt. Początkowo cudzoziemcy wywożeni ze Strefy Gazy mieli być przewożeni drogą lądową do Kairu i dopiero stamtąd wylatywać do swoich rodzinnych krajów.