Wojna w Ukrainie: delfiny nie chcą zabijać komandosów

Skonstruowano np. specjalny kaganiec dla delfinów, do którego przymocowany był rodzaj krótkiej włóczni. Zwierzę miało za zadanie podpłynąć do nurka i uderzyć go nią w pierś, wtedy uruchamiała się automatycznie niewielka sprężarka która wstrzykiwała atakowanemu strumień powietrza zabijając go. Część byłych wojskowych twierdzi, że delfiny wytresowano do zabijania ludzi. Plotki uporczywie krążące od pół wieku po półwyspie mówią jednak, że nigdy tak się nie stało bo zwierzęta odmawiały zabijania nawet mimo głodzenia.

Najlepiej leczyły dzieci

Najlepiej zwierzęta sprawdzały się przy odszukiwaniu zagubionych na dnie bomb czy torped. W latach 80. odnalazły nawet niewielki, radziecki batyskaf zgubiony jeszcze w latach 50.

„Po rozpadzie radzieckiego imperium wojskowy projekt bojowego użycia delfinów praktycznie rozleciał się” – twierdzi nacjonalistyczny rosyjski bloger Borys Rożin. Zwierzęta przeszły do ukraińskiej marynarki wojennej, która nie chciała ich używać na wojnie za to udostępniła do popularnej w owym czasie „delfinoterapii” m.in. dzieciom chorym na autyzm. W 2000 roku pojawiły się niepotwierdzone informacje o sprzedaniu części zwierząt Iranowi, choć Krymianie zarzekali się, że pojechały tam tylko zwierzęta z tzw. cyrku wodnego.

Powrót Putina, powrót delfinów

Jednak w 2012 roku (wraz z powrotem Władimira Putina na Kreml) rosyjska flota w Sewastopolu wznowiła tresurę delfinów do wojny, rok później uczyniła to ukraińska. Ale w marcu 2014 roku nastąpiła rosyjska inwazja na półwysep i okupanci przejęli ukraińską bazę wraz ze zwierzętami. Od tej pory szykowanie delfinów na wojnę ruszyło pełną parą.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Setki martwych delfinów na wybrzeżach Morza Czarnego "Niepokojąco wysoką" liczbę martwych delfinów notują naukowcy na wybrzeżach Morza Czarnego, na którym toczą się działania wojenne po inwazji Rosji na Ukrainę.

Pierwsze informacje o zwierzętach na froncie pojawiły się dopiero w lutym 2022 roku. Tuż przed rosyjskim atakiem skierowano je do pilnowania wejścia do Sewastopola. Nie zapobiegły jednak powtarzającym się w tym roku ukraińskim atakom na bazę rosyjskiej floty. Już w październiku Ukraińcy mieli uszkodzić tam dwa rosyjskiej okręty wojenne stojące tam na redzie. Dokładniej – uszkodzili jeden okręt patrolowy, a drugi oberwał gdy ruszył mu na pomoc. W obu wypadkach atakowano dronami, prawdopodobnie podwodnymi.