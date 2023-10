Atak Hamasu na Izrael. "W Libanie wielu uważa, że wojna jest nieuchronna"

Ulica libańska chce wojny? Czyżby nie działała już trauma poprzednich konfliktów? Bejrut długo podnosił się ze zniszczeń.

Sądzę, że najbardziej chcą wojny uchodźcy palestyńscy, którzy wegetują w obozach w Libanie od pokoleń z poczuciem krzywdy dziejowej i brakiem możliwości na lepsze jutro. Jeśli chodzi o samych Libańczyków to wielu uważa, że wojna jest niestety nieuchronna.

Czy w twoim przekonaniu eskalacja konfliktu w Gazie może spowodować realną wielostronną wojnę na Bliskim Wschodzie?

Nie sądzę. Historia pokazała nam, że żadne z państw arabskich nie jest skore do umierania za sprawę palestyńską. Z perspektywy Libanu, jeśli Hezbollah, tak jak dotychczas, ograniczy się do symbolicznych działań zaczepnych, żeby tylko pokazać deklaratywną solidarność ze sprawą palestyńską i nie będzie ofiar cywilnych, to sprawa najprawdopodobniej rozejdzie się po kościach. Największą niewiadomą w tym wszystkim jest Izrael i to jak daleko zamierza popchnąć akcję odwetową.

Iran jest aktywny w Libanie?