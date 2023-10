Cytowany przez irańską telewizję Ra'isi stwierdził, że to "syjonistyczny reżim i jego zwolennicy są odpowiedzialni za stworzenie zagrożenia dla państw w regionie i musi być za to pociągnięty do odpowiedzialności".



Atak Hamasu, który rozpoczął się 7 października rano, uznaje się za największe naruszenie granic Izraela od czasu wojny Jom Kippur z 1973 roku.



W wyniku ataku Hamasu w Izraelu miało zginąć ponad 600 osób, a w odwetowych atakach powietrznych Izraela na Strefę Gazy zginęło co najmniej 400 osób.



Według najnowszych doniesień Hamas wziął w Izraelu ok. 130 zakładników.