Przedłużenia ograniczeń domagają się bułgarscy rolnicy, którzy w poniedziałek blokowali drogi, a na wtorek zapowiedzieli ogólnokrajowy protest.



Minister rolnictwa Niemiec krytykuje: Putin zaciera ręce

Zdaniem federalnego ministra rolnictwa Cema Özdemira ograniczenia w imporcie ukraińskiego zboża, niezależnie utrzymywane przez Polskę, Węgry i Słowację, prawdopodobnie nie są zgodne z prawem unijnym.

Özdemir, polityk Zielonych, powiedział w Brukseli przed spotkaniem szefów resortów rolnictw, że "nie widzi powodów do takich działań". Ocenił też, że "znalezienie kompromisu stało się trudne".



Nie wie też, „jak to można dostosować do prawa UE”, bo rynek dobrze przyjmuje ukraińskie zboże.

Niemiecki minister uważa, że Polska, Węgry i Słowacja, przedłużając embargo, aby chronić swoich rolników przed budzącym strach spadkiem cen ich własnych zbiorów, działają na korzyść Putina.



- To solidarność na pół etatu – skrytykował Özdemir. - Jedynym, któremu to pomaga, jest prezydent Rosji Władimir Putin. To on zaciera ręce.