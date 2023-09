Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 568 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński wywiad twierdzi, że Korea Północna będzie przez półtora miesiąca zaopatrywać rosyjską armię w amunicję artyleryjską.

Ukraińcy odrzucają w ten sposób Rosjan znajdujących się na południe od miasta, zagrażając jego obrońcom. Ale do prawdziwego szturmu na Bachmut (lub wycofania się z niego oddziałów rosyjskich zagrożonych okrążeniem) jeszcze bardzo daleko. Sami Rosjanie zaś próbują odepchnąć Ukraińców na północ od niego, bez skutku.

Reklama

W miejscu głównego, ukraińskiego ataku – w stepach koło Robotyne – obie strony utknęły w zajadły walkach pozycyjnych. Rosyjska armia uporczywie usiłuje odzyskać utracony w sierpniu teren, również bez rezultatu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie ostrzeliwali własnych żołnierzy w Donbasie? Co najmniej 60 ofiar Co najmniej 60 rosyjskich żołnierzy miało zostać zabitych lub ranionych w wyniku ostrzelania przez własne oddziały w rejonie wsi Opytne, w pobliżu lotniska międzynarodowego w Doniecku, podczas chaotycznego odwrotu Rosjan z zajmowanych przez nich pozycji.

Nagle pojawiło się kolejne miejsce zaciętych walk – w okolicach samego Doniecka. Tutaj od kilku dni natarcie prowadzi rosyjska armia. Brytyjski wywiad twierdzi, że do okopów wysłała ona swoje oddziały rezerwowe. Wcześniej już pojawiały się informacje, że na zapleczu Rosjanie zbierają siły, by samemu przejść do ataku, gdy ukraiński utknie na dobre. Prognozowano, że może to nastąpić nawet pod koniec września, nim nadejdą jesienne roztopy.