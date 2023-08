Miedwiediew: Rosja ma prawo do wojny z każdym krajem NATO

Casus belli, według teorii wojny sprawiedliwej, która powstała w starożytnej Grecji i bywa przywoływana do dziś, to czyn lub sytuacja, która moralnie usprawiedliwia konflikt, przy czym ius ad bellum odnosi się do warunków, w których państwo może rozpocząć wojnę.

"Naprawdę smutne, niestety. Objawienia Apokalipsy są coraz bliżej" - napisał Miedwiediew.



Swój wpis rosyjski polityk okrasił cytatami z Biblii - '„I w owych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą; i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie", Lenina - "Jesteśmy pamiętani, dopóki nie staniemy na drodze innych" i Chruszczowa - „Czy ci się to podoba, czy nie, historia jest po naszej stronie. Pochowamy cię”.



Miedwiediew wciąż grozi i prowokuje

Były premier Rosji wielokrotnie w mediach społecznościowych pisze prowokacyjne i podżegające wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie i jej zachodnich sojuszników.

W maju odniósł się do krajów bałtyckich jako należących do Rosji. Napisał, że Polska jest „tymczasowo okupowana”, nawiązując do obecności tam wojsk NATO.



W innym wpisie w mediach społecznościowych groził, że "Rosja osiągnie pokój na Ukrainie na własnych warunkach" albo zapewniał, że "zachodnie elity będą błagać Rosję o negocjacje".