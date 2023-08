Rosja od początku wojny straciła ponad 20 proc. samolotów i śmigłowców przez usterki i błędy?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 547 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy twierdzi, że Rosja szuka najemników na wojnę z Ukrainą w Azji środkowej.

Z wyliczeń "Newsweeka" wynika, że rosyjska armia mogła stracić 21,7 proc. - ponad jeden na pięć - załogowych statków powietrznych po 24 lutego 2022 roku w wyniku usterek, błędów pilotów, ostrzelania przez własne jednostki lub z powodu innych wypadków nie będących efektem bezpośredniego udziału w walkach z Ukraińcami.

Ile samolotów i śmigłowców straciła Rosja na wojnę

"Newsweek" posłużył się ogólnodostępnymi danymi z białego wywiadu (OSINT) zbieranymi przez grupę Oryx, by ustalić ogólną liczbę rosyjskich, potwierdzonych strat, jeśli chodzi o załogowe statki powietrzne. Dodatkowo - opierając się na doniesienia rosyjskich mediów państwowych i lokalnych - "Newsweek" zgromadził informacje o niebojowych stratach w tym zakresie, które nie były uwzględniane przez Oryx.

48 Tyle samolotów i śmigłowców Rosjanie mieli stracić w czasie wojny bez udziału Ukraińców

Grupa Oryx potwierdziła, że Rosjanie stracili na wojnie, do 17 sierpnia, 186 samolotów i śmigłowców, w tym 13 z powodów innych niż bezpośredni udział w walkach. Tymczasem "Newsweek" ustalił, że od 24 lutego do 17 sierpnia Ukraina co najmniej 48 samolotów i śmigłowców Rosjanie stracili bez udziału Ukraińców. Wśród nich jest siedem myśliwców Su-25, cztery naddźwiękowe myśliwce MiG-31 i trzy śmigłowce Ka-52.