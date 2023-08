Ukraińskie jednostki przeprowadziły desant na Krymie. „Cele osiągnięte”

Jednostki Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy przeprowadziły desant na terytorium Krymu. W opublikowanym komunikacie Ukraińcy poinformowali o przeprowadzeniu operacji specjalnej we współpracy z marynarką wojenną.

Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine