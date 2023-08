Miedwiediew: Zachodnie elity będą błagać Rosję o negocjacje

"Dla nich to dziwna wojna, w której giną obcy im ludzie. I choć im nie współczują, Zachód nigdy nie wyjdzie poza to, co zacznie zbytnio szkodzić jego interesom. Bez względu na to, jak głośno lamentuje na swoich szczytach i w ONZ. Czyjaś wojna prędzej czy później staje się nudna, kosztowna i nieistotna" - pisze.



Dalej Miedwiediew twierdzi, że tocząca się "specjalna operacja wojskowa", jak Rosja eufemistycznie nazywa swoją napaść na Ukrainę, to dla Rosjan "tragedia".



"To konflikt egzystencjalny. Wojna o samozachowanie. Albo oni, albo my" - ocenia Rosjanin.

"Zmęczone elity Zachodu będą błagać o negocjacje"

Miedwiediew uważa, że gdy minie trochę czasu, władze na państw Zachodu się zmienią, a zmęczone elity będą "będą błagać o negocjacje i zamrożenie konfliktu".



Jednak chociaż "każda kontrofensywa zakończy się fiaskiem", to Rosja nie zatrzyma się, dopóki "obecne, z natury terrorystyczne państwo ukraińskie nie zostanie całkowicie zdemontowane". Powinno zostać zrównane z ziemią, żeby nie pozostał po num nawet popiół.



" Aby ta obrzydliwość nigdy, w żadnych okolicznościach, nie mogła się odrodzić. Jeśli zajmie to lata, a nawet dziesięciolecia, niech tak będzie. Nie mamy wyboru: albo zniszczymy ich wrogi reżim polityczny, albo kolektywny Zachód ostatecznie rozerwie Rosję na strzępy. I w tym przypadku zginie razem z nami" - pisze w swoim stylu Miedwiediew.