Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 533 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 10 sierpnia nad ranem Rosjanie zestrzelili dwa drony zmierzające w stronę Moskwy.

Płk Czerewaty poinformował też, że o ile Rosjanie próbują przełamać ukraińskie linie obronne w rejonie Kupiańska, o tyle Ukraińcy nadal prowadzą ofensywę w rejonie Bachmutu.

Reklama

Front wschodni: Dwa kluczowe kierunku. Na jednym atakuje Rosja

- Dziś, na froncie wschodnim, wróg (siły powietrzne Rosji - red.) nie może działać nad naszymi pozycjami, jest w stanie operować tylko z odległych pozycji. Przeprowadza ok. 20 uderzeń dziennie i, co do zasady, są to ataki z użyciem śmigłowców Mi-24 lub Ka-52, lub samoloty Su-25, lub nowsze Su-35. To potężna siła uderzeniowa, ale nie kluczowa, z którą dobrze sobie radzimy - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy.



Według rzecznika największym zagrożeniem dla ukraińskich żołnierzy jest artyleria rakietowa. Jednocześnie płk Czerewaty podkreślił, że ofensywa ukraińskiej armii w rejonie Bachmutu nadal trwa.