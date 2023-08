- Jest to trudne, nie będę tego ukrywał, ale jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ Rosja zbudowała w tym czasie stacjonarne, w pełni wyposażone, wypełnione betonem punkty obronne. Najważniejsze jest to, że ofensywa nie zatrzymuje się, ale trwa - podkreślił Kyryło Budanow w rozmowie z bułgarską telewizją bTV.

Jego zdaniem ofensywa w kierunku Bachmutu jest "nieco szybsza" niż na południu, ale czas pokaże, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.

6 sierpnia ukraińskie wojska odparły rosyjskie ataki w kierunku Kupiańska i kontynuują ofensywę na Melitopol i Berdiańsk - donosi Sztab Generalny.

Budanow o źródłach bliskich Putinowi: Niech szukają, nam się przyda utrzymywanie ich w ciągłym strachu

Rosja już wie o ukraińskich źródłach w kręgu Putina i przeprowadza kontrole, które nie prowadzą do właściwych rezultatów - powiedział Budanow